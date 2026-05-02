Kalah dari Persebaya, PSBS Biak Tim Pertama Terdegradasi
jpnn.com - SURABAYA - PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari kasta pertama kompetisi di Indonesia, Super League, ke level kedua, Championship, musim depan.
Itu gara-gara PSBS gagal memenangi laga tandang mereka di pekan ke-31, di kandang Persebaya Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya, Sabtu (2/5).
PSBS kalah empat gol tanpa balas.
Gol Persebaya lahir dari brace Milos Raickovic (menit ke-54 dan 66) dan juga brace dari Francisco Rivera (75, 81)
Kekalahan itu membuat poin PSBS Biak tetap di angka 18.
Dengan tiga laga tersisa, PSBS Biak maksimal akan mengoleksi 27 poin. Itu belum cukup keluar dari 3 Terbawah. (fs/jpnn)
Klasemen Super League
flashscore
PSBS Biak menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Super League. Mana tim kedua dan tim ketiga?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
- Marc Klok Diduga Melakukan Aksi Rasis Kepada Pemain Bhayangkara FC
- Dewa United vs Semen Padang Sarat Kepentingan
- Tak Ingin Kehabisan Tenaga, Dewa United Andalkan Rotasi Lawan Semen Padang
- Bhayangkara FC Laporkan Kapten Persib Marc Klok atas Dugaan Rasisme
- Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Jangan Terkecoh, Laga Ini Bisa Jadi Petaka
- Persebaya Vs PSBS Biak: Tavares Ingatkan Bahaya Laga yang Terlihat Mudah