Kalah dari Persib Bandung, Pelatih Borneo FC Irit Bicara  

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kanan) dan pemain Ahmad Agung (tengah) dalam sesi konferensi pers pascalaga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Borneo FC harus menelan kekalahan keduanya saat melawan Persib Bandung pada pertandingan tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26.

Mereka takluk 3-1 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Dalam 90 menit jalannya pertandingan, Borneo FC tak banyak membuat peluang. Satu-satunya gol Pesut Etam dibuat Joel Vinicius menit 18, sisanya tak ada peluang berarti dan pemain tampak kerepotan.

Baca Juga:

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes tak banyak berkomentar usai timnya menelan kekalahan. Dia tampak kecewa karena hasil minor pekan lalu berlanjut hingga sekarang.

"Selamat untuk Persib Bandung karena mereka bisa menang. Dari sisi lainnya kami akan istirahat untuk mendapatkan waktu yang sangat cukup untuk kami nanti hadapi Persebaya Surabaya," kata Lefundes dalam konferensi pers pascalaga.

Menurut Lefundes, kekalahan malam ini akan dia jadikan bahan evaluasi. Ada banyak celah kesalahan yang harus diperbaiki di laga selanjutnya.

Baca Juga:

Namun begitu, dia tak mengungkapkan kesalahan yang akan diperbaiki. Katanya, hal ini akan dibahas dalam internal tim saja.

Lefundes pun tak membahas soal jalannya pertandingan. Ia memilih irit bicara dan tak banyak berkomentar.

Keperkasaan Borneo FC sebagai tim tak terkalahkan di Liga 1 putus setelah dikalahkan Bali United dan kini oleh Persib Bandung.

