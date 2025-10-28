menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padang

Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padang

Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu adegan dalam Persib Bandung vs Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League di GBLA. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG – Persis Solo masih berkubang di zona degradasi klasemen BRI Super League setelah gagal menaklukkan Persib Bandung pada pekan ke-10, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10) malam.

Pada laga di GBLA itu, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo, takluk 0-2 meski lawan bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-28.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo menyebut timnya kesulitan menciptakan peluang.

Baca Juga:

"Kami kesulitan mengontrol pertandingan dari awal dan tiba-tiba Persib bisa mencetak gol dengan skema yang tidak terduga," kata Peter.

Kekalahan itu membuat Persis memperpanjang catatan belum kembali merasakan kemenangan pada delapan laga terakhir.

Setelah mengalahkan Madura United FC di laga pekan pertama, Persis terus merosot performanya dan hanya mampu mencatat dua hasil imbang dan enam kali kalah hingga laga pekan ke-10.

Baca Juga:

Di papan klasemen, Persis nongkrong di peringkat ke-17, masih lebih baik dari Semen Padang yang selalu kalah di enam laga terakhirnya. (il/jpnn)

Hasil Pekan ke-10, Klasemen, dan Jadwal Pekan ke-11 BRI Super League
Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen PadangKalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen PadangKalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padangileague

Lihat hasil lengkap laga pekan ke-10, klasemen Super League, dan jadwal pertandingan pekan ke-11.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI