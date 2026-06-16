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Kalah dari Swedia di Piala Dunia 2026, Tunisia Pecat Pelatih

Kalah dari Swedia di Piala Dunia 2026, Tunisia Pecat Pelatih
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Maskot Piala Dunia 2026 (dari kiri:) Maple the Moose dari Kanada, Zayu the Jaguar dari Meksiko, dan Clutch the Bald Eagle dari AS, menyaksikan laga Swedia vs Tunisia di Grup F. Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

jpnn.com - GUADALUPE - Tunisia mencopot Sabri Lamouchi dari kursi pelatih.

Lamouchi dianggap gagal meracik tim. Kekalahan telak 1-5 dari Swedia pada matchday 1 Grup F Piala Dunia 2026 menjadi pemicunya.

Penggantinya, juga dari Prancis, pria yang spesial, yakni Herve Renard.

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Renard merupakan pelatih Arab Saudi pada Piala Dunia 2022, yang menaklukkan Argentina pada penyisihan grup saat itu.

"Presiden Federasi Sepak Bola Tunisia Moez Nassari mengumumkan bahwa kesepakatan resmi telah tercapai dengan pelatih asal Prancis, Herve Renard," bunyi pengumuman dari penyiaran publik Tunisia.

"Dia memimpin tim nasional sepak bola hingga akhir Piala Dunia 2026," bunyi pengumuman tersebut.

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Lamouchi sendiri baru menjabat sejak Januari.

Kini, Renard memikul beban berat, menghadapi Jepang pada matchday 2 Grup F pada Sabtu (20/6) waktu setempat. (afp/jpnn)

Pelatih baru Tunisia memikul beban berat, karena timnya ketemu Jepang di matchday 2 Grup F Piala Dunia 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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