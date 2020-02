Kalah dari Thailand, Putri Indonesia jadi Peringkat Kedua Grup Y BATC 2020

jpnn.com, MANILA - Tim putri Indonesia harus puas menjadi runner-up Grup Y Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020, setelah kalah dari Thailand pada laga terakhir penyisihan pul, di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Kamis (13/2). Indonesia kalah 2-3.

Dua poin kemenangan diraih Gregoria Mariska Tunjung dan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto. Sedangkan Ruselli Hartawan, Choirunnisa dan Apriyani Rahayu/Ni Ketut Mahadewi Istarani belum berhasil menyumbang angka.

Dalam laga melawan Thailand, Indonesia tidak menurunkan ganda putri terbaik, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, tetapi Apriyani dipasangkan dengan Ni Ketut Mahadewi Istarani. Apriyani/Ketut dikalahkan Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai.

"Pertimbangannya, selain kami mau mengistirahatkan Greysia, kalau melihat rekor pertemuan Greysia/Apriyani dengan ganda pertama Thailand kan menang-kalah. Kami mau mengamankan poin olimpiade mereka. Kalau kalah dari lawan yang peringkatnya di bawah, maka lawan akan mendapat poin sebesar 1/100 dari total poin peringkat Greysia/Apriyani," ujar manajer tim Susy Susanti seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

"Sebetulnya tadi cukup ramai dan sempat unggul, tetapi di akhir ada kesalahan sendiri. Sedangkan Gregoria dan Fadia/Ribka mainnya bersih, bagus. Untuk Ruselli dan Choirunnisa, masih belum in ya, mainnya masih terburu-buru dan banyak error. Kami harus akui keunggulan Thailand," lanjut Susy.

Dengan hasil ini, maka tim Indonesia akan berjumpa dengan juara dari grup lain yang akan ditentukan lewat pengundian malam ini, setelah semua partai penyisihan selesai dimainkan.

"Kekuatan para juara grup hampir merata, Jepang dan Korea masih yang terkuat. Kami masih punya kesempatan," tutur Susy. (bi/jpnn)

Hasil pertandingan penyisihan Grup Y Badminton Asia Team Championships 2020 Indonesia vs Thailand:

Gregoria Mariska Tunjung vs Busanan Ongbumrungphan 21-16, 21-12

Apriyani Rahayu/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai 13-21, 21-15, 17-21

Ruselli Hartawan vs Pornpawee Chochuwong 19-21, 21-18, 16-21

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Chayanit Chaladchalam/Phataimas Muenwong 21-17, 21-12

Choirunnisa vs Phittayaporn Chaiwan 18-21, 10-21