Kalah di Bandung, Melbourne Victory Siap Balas Dendam saat Jamu Persib

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan melanjutkan perjuangannya di Asia dalam leg kedua AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Melbourne Victory FC bakal jadi lawan pertama Maung dalam laga away nanti.

Di leg pertama, Persib berhasil menang 2 - 0 atas Melbourne Victory. Wakil Australia itu takluk atas brace yang dibuat Balsa Sekulic.

Baru sepekan bertemu, duel Persib dan Melbourne Victory akan kembali tersaji di AAMI Park, Melboune. Matchday ke-4 Grup E itu akan digelar pada Rabu (4/11/2026) kick-off pukul 14.45 WIB.

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese mengatakan main di kandang sendiri akan jadi keuntungan buat timnya. Klub berjuluk Big V itu akan tampil habis-habisan demi bisa membalas kekalahan di leg pertama

"Kami harus memanfaatkan keuntungan saat bermain di kandang. Ketika Anda bermain di kandang, Anda ingin dan harus memastikan bahwa Anda meraih tiga poin. Kami tahu sekali lagi bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami paham bahwa laga tersebut akan menjadi pertarungan sengit," kata Savarese di Bandung.

Kalah 0 - 2 saat tampil di Stadion Si Jalak Harupat, anak asuhnya tidak mampu memberi perlawanan. Kini, ketika bermain di 'rumahnya' Savarese berjanji akan berusaha keras meraih poin maksimal.

Tiga poin di Melbourne jadi harga mati apabila ingin terus bersaing di turnamen ACL 2. Saat ini, Melbourne Victory FC berada di peringkat ke dua dengan nilai empat poin, sedangkan Persib di puncak klasemen dengan nilai sembilan poin.