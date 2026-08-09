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Kalah Dramatis dari Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Penuhi Target PBVSI

Kalah Dramatis dari Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Penuhi Target PBVSI
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Pevoli Azzahra Dwi Febyane saat berlaga pada putaran kedua ajang SEA V Cup 2026 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Minggu (9/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia harus puas kembali menempati posisi ketiga pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Tisya Amallya Putri dan kolega menyerah 1-3 (13-25, 25-23, 19-25, 31-33) dari Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Minggu (9/8).

Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh menyebut skuad asuhan Marcos Sugiyama telah berjuang untuk meraih kemenangan.

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Wajar sejak awal pihaknya mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi runner up pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

“Pertandingan berlangsung cukup ketat dan para pemain sudah berusaha memberikan yang terbaik.”

“Pada beberapa poin krusial kami kurang tenang dalam penyelesaian akhir sehingga momentum pertandingan beralih ke lawan,” ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Minggu (9/8).

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Raihan peringkat ketiga sejatinya membuat Timnas voli putri Indonesia gagal memenuhi target dari PBVSI yang menginginkan meraih posisi kedua.

Rencananya setelah ini Timnas voli putri Indonesia akan melanjutkan pemusatan latihan untuk menatap AVC Continental Championship 2026 di Tianjin, China pada Jumat (21/8) mendatang.

Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh pasang badan seusai Tisya Amallya Putri cum suis gagal finis di posisi runner up pada SEA V Cup 2026.

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