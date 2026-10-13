Kalah Judi Online, Pria di Margaasih Mengamuk hingga Pecahan Kaca Lukai Anak Kandung

jpnn.com, BANDUNG - Media sosial diramaikan dengan rekaman video seorang pria yang mengamuk dengan memecahkan kaca di kamar kontrakan. Pecahan kaca itu nahasnya mengenai anaknya yang masih kecil.

Setelah serpihan kacanya mengenai anak tersebut, sang ibu yang ada di samping lantas membawa keluar putranya untuk menyelamatkan diri dari amukan suaminya.

Tak berhenti sampai di situ, pria tersebut kembali marah-marah sambil mengucapkan kalimat kasar terhadap istri dan anaknya. Sang istri menyebutkan, kemarahan suaminya dikarenakan kalah judi online.

Berdasarkan informasi yang diterima, insiden tersebut terjadi di Margaasih, perbatasan Kabupaten Bandung - Cimahi.

Kapolsek Margaasih Kompol K Gumilar mengatakan setelah viralnya video tersebut, polisi langsung mencari tahu keberadaan pelaku. Pihaknya juga mendatangi TKP untuk memastikan kondisi anak dan ibunya.

"Kami sudah mendatangni TKP, kebetulan Kanit Reskrim dan anggotanya sudah berkoordinasi dengan aparat desa setempat, RT, RW, maupun dengan saudari yang memvideokan. Kami sudah dapat persoalannya," kata Gumilar saat ditemui, Selasa (13/10/2026).

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Gumilar menuturkan, insiden yang terjadi dalam video murni permasalahan keluarga. Pria dalam video marah gegara kalah judi online (judol), dan melampiaskannya dengan memecahkan kaca.

"Ini persoalan pribadi. Awal mulanya dari istri tersebut menyampaikan berkaitan dengan masalah suaminya terlibat judi online," ucapnya.