Kalah Lawan Australia, Skuad Garuda Muda Gagal Pertahankan Gelar Juara

jpnn.com, MEDAN - Langkah Timnas Indonesia dalam ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 terhenti seusai menelan kekalahan dari Australia di babak semifinal.

Berlaga di Stadion Utama Sumatra Utara, Kamis (11/6), skuad asuhan Nova Arianto itu menyerah dengan skor 0-1.

Jala gawang Dafa Al Gasemi Setiawarman bobol melalui Marcus Edward Neill pada menit ke-90 seusai memanfaatkan kesalahan lini belakang Timnas Indonesia.

Wasit Bainazarov Alimardon asal Kirgistan sempat melihat tayangan ulang sebelum akhirnya mengesahkan gol dari pemain Australia

Skor 1-0 untuk keunggulan Australia atas Timnas Indonesia bertahan hingga akhir laga.

Kekalahan tersebut membuat skuad Garuda Muda gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024 dengan menang 1-0 atas Thailand.

Sementara itu, Australia akan menantang Thailand yang pada laga sebelumnya menang atas Kamboja dengan skor 4-0.

Skuad Garuda Muda akan melakoni laga perebutan tempat ketiga melawan Kamboja. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Sumatra Utara, Sabtu (13/6) mulai pukul 15.00 WIB. (fal/jpnn)