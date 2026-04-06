Kalah Lawan Bhayangkara FC, Persija Menjauh dari Perebutan Gelar Juara
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta gagal membawa pulang poin penuh dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League 2025/26.
Bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) tim berjuluk Macan Kemayoran itu menyerah dengan skor 2-3.
Pada laga ini sejatinya Persija mampu unggul terlebih dahulu melalui Rayhan Hannan di menit ke-1 serta Fabio Calonego (62).
Konsistensi Persija di laga ini agak mengendur seusai wasit Nendi Rohaendi memberikan kartu merah buat Jordi Amat di menit ke-49.
Kehilangan satu pemain membuat permainan skuad Macan Kemayoran agak goyah utamanya saat transisi dari menyerang ke bertahan.
Keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir seusai jala gawang Persija yang dikawal Cyrus Margono bobol melalui brace Moussa Sidibe pada menit ke-28, 90+4 dan Dendy Sulistyawan (86).
Hasil ini membuat Persija Jakarta kembali gagal mendulang poin penuh setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang melawan Borneo FC (2-2) dan Dewa United Banten (1-1).
Untuk sementara Rizky Ridho dan kolega tertahan di posisi ketiga dengan raihan 52 angka hasil dari 16 kemenangan, empat imbang dan enam kalah.
Persija Jakarta gagal membawa pulang poin penuh dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC seusai kalah dengan skor 2-3.
