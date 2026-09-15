Kalah Melulu, Timnas Basket Putra Jadi Kontingen Pertama yang Pulang dari Asian Games 2026
jpnn.com - JAKARTA - Timnas basket putra menjadi kontingen Indonesia pertama yang pulang ke tanah air seusai berlaga pada Asian Games 2026.
Yudha Saputera dan kolega dijadwalkan tiba pada Selasa (15/9) pukul 18.15 WIB.
Perjuangan skuad asuhan David Singleton di Asian Games 2026 harus terhenti di fase grup.
Dari tiga laga, Timnas Indonesia tanpa kemenangan. Kalah dari Jepang (53-98), Korea (48-102), dan Arab Saudi (89-100).
Hasil ini sejatinya mengulang catatan pada 2022 dengan hanya sampai babak grup.
Saat itu di Hangzhou, Timnas yang saat itu diasuh Milos Pejic kalah dari Korea (55-95), Jepang (57-70), dan Qatar (67-74).
Prestasi timnas basket putra di Asian Games hanya pada edisi 2018.
Saat itu di kandang sendiri, tim asuhan Fictor Roring finis di peringkat ke-8, seusai kalah dari Jepang dengan skor 66-84.
Timnas basket putra dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Selasa (15/9) sore WIB seusai gagal tembus perempat final Asian Games 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kontingen Bulu Tangkis Jalani Program Aklimatisasi di Tokyo Sebelum Tampil di Asian Games 2026
- Leo/Daniel Mencoba Jawab Tantangan Kembali Dipercaya Main di Asian Games 2026
- Asian Games 2026: Leo/Daniel Tak Mau Ulangi Kesalahan Lama
- Kekalahan Timnas Basket Putra di Asian Games 2026 Diwarnai Drama Bus Jemputan
- Timnas Basket Putra Siap Tempur Lawan Jepang di Asian Games 2026 Sore Ini
- Prabowo Menjanjikan Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Emas Asian Games 2026