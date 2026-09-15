Kalah Melulu, Timnas Basket Putra Jadi Kontingen Pertama yang Pulang dari Asian Games 2026

jpnn.com - JAKARTA - Timnas basket putra menjadi kontingen Indonesia pertama yang pulang ke tanah air seusai berlaga pada Asian Games 2026.

Yudha Saputera dan kolega dijadwalkan tiba pada Selasa (15/9) pukul 18.15 WIB.

Perjuangan skuad asuhan David Singleton di Asian Games 2026 harus terhenti di fase grup.

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Dari tiga laga, Timnas Indonesia tanpa kemenangan. Kalah dari Jepang (53-98), Korea (48-102), dan Arab Saudi (89-100).

Hasil ini sejatinya mengulang catatan pada 2022 dengan hanya sampai babak grup.

Saat itu di Hangzhou, Timnas yang saat itu diasuh Milos Pejic kalah dari Korea (55-95), Jepang (57-70), dan Qatar (67-74).

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Prestasi timnas basket putra di Asian Games hanya pada edisi 2018.

Saat itu di kandang sendiri, tim asuhan Fictor Roring finis di peringkat ke-8, seusai kalah dari Jepang dengan skor 66-84.