Kalahkan Garuda Jaya, Surabaya Samator Selangkah Lagi Rebut Posisi ke-3 Proliga 2026
jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Surabaya Samator mencuri kemenangan perdana di perebutan tempat ketiga Proliga 2026 melawan Jakarta Garuda Jaya.
Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa (21/4) tim asuhan Rodolfo Sanchez itu menang dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-20).
Dengan begitu, Lyvan Taboada dan kolega tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel tempat ketiga di Proliga 2026.
Surabaya Samator masih terlalu tangguh buat Jakarta Garuda yang banyak diisi pemain-pemain muda.
Mulai dari Jordan Susanto hingga Ageng Wardoyo menjadi momok menakutkan untuk pertahanan tim Nur Widayanto tersebut.
Kemenangan yang diraih Surabaya Samator membuat mereka masih belum terkalahkan dari Jakarta Garuda Jaya.
Pada pertemuan terakhir pada seri Semarang tercatat tim asal kota Pahlawan itu menang dengan skor 3-1 (25-27, 25-21, 25-22, 25-18).
Laga kedua perebutan tempat ketiga Proliga 2026 akan berlangsung Rabu (22/4) mulai pukul 16.00 sore WIB.
- Mau Nonton Final Proliga 2026? Simak Harganya di Sini
- Link Streaming Laga Perebutan Posisi ke-3 Proliga 2026 Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN
- Final Proliga 2026 Diprediksi Lebih Seru dengan Format Baru Ini
- Gresik Phonska Sudah di Final Proliga 2026, Tunggu Nasib Jakarta Pertamina Enduro
- Menjelang Grand Final Proliga 2026, Megawati Hangestri cs Masih Harus Benahi Banyak Hal
- Manajemen Jakarta Pertamina Ingatkan Megawati Cs tak Jemawa Lawan Popsivo Polwan