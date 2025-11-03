Kalahkan Johannesen, Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025
jpnn.com, JAKARTA - Jonatan Christie menjadi juara Hylo Open 2025.
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Magnus Johannesen pada laga final di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (2/11).
Jonatan menyelesaikan pertandingan puncak ini dalam waktu 45 menit, setelah kemenangan dua gim dengan skor 21-14, 21-14.
Gim pertama tak berjalan mulus untuk Jojo -sapaan akrabnya-. Pasalnya, dia sempat tertinggal 0-4 sebelum kemudian membalikkannya menjadi 5-4.
Johannesen kembali mengambil keunggulan 7-6. Namun, interval gim pertama masih menjadi milik Jojo setelah ia unggul 11-10.
Setelah interval, Jojo makin nyaman untuk bermain. Permainan agresif serta kontrol net yang apik membuatnya memetik enam poin beruntun, dengan dia unggul 20-12, sebelum kemudian memastikan kemenangan 21-14.
Memasuki gim kedua, Jojo tak mengulangi kesalahannya di gim pertama. Gim kedua diawalinya dengan baik, dengan keunggulan 4-0 dan 11-6 di interval.
Jojo, yang berusia 28 tahun, lalu semakin percaya diri setelah unggul cukup jauh. Ia pun menjaga keunggulan setelah interval dengan baik, dengan keunggulan minimal empat poin.
