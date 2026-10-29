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Kalahkan Lionel Messi, Ronaldo Raih Ballon d’Or off All Time

Kalahkan Lionel Messi, Ronaldo Raih Ballon d’Or off All Time
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Bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo keluar sebagai pemenangan Ballon d’Or off All Time atau BOAT.

Ronaldo mengalahkan megabintang sepak bola asal Argentina Lionel Messi dalam  penentukan pemenang Ballon d'Or terbaik sepanjang masa berdasarkan hasil suara penggemar (voting).

Pemilihan tersebut melibatkan 10 pemain legendaris yang pernah meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia itu.

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Menurut situs resmi pada Kamis, prestasi Ronaldo di musim 2007/08 atau ketika meraih penghargaan Ballon d'Or pertamanya, menempatkannya di posisi teratas.

Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu menjadi yang terbaik setelah mengungguli Messi yang menempati posisi kedua berkat pencapaian Ballon d'Or pada 2012.

Cristiano Ronaldo meraih Ballon d'Or 2008 setelah menjalani musim luar biasa bersama Manchester United.

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Pemain asal Portugal tersebut mencetak 42 gol di semua kompetisi sekaligus membantu tim asuhan Sir Alex Ferguson menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions.

Dari total gol tersebut, 31 di antaranya dicetak Ronaldo di Liga Inggris. Dia juga mencetak gol dalam final Liga Champions ketika Manchester United mengalahkan Chelsea melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Moskow.

Cristiano Ronaldo meraih Ballon d'Or of All Time setelah mengalahkan Lionel Messi.

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