Kalahkan New York Knicks, Indiana Pacers Masuk Final NBA

jpnn.com - INDIANAPOLIS - Indiana Pacers masuk Final NBA, kedua kalinya dalam sejarah tim.

Korban Indiana Pacers di Final Wilayah Timur sama, New York Knicks.

Pada 2000, Indiana Pacers yang diasuh Larry Bird menang 4-2 dari Knicks yang dilatih Jeff Van Gundy.

Kini, Pacers yang ditukangi Rick Carlisle mengalahkan Knicks yang diarsiteki Tom Thibodeau 4-2.

Pacers memastikan tiket Final NBA 2025, menantang juara Barat, Oklahoma City Thunder, setelah pada gim ke-6 di Indiana mengalahkan Knicks 125-108.

Kemenangan yang membuat kedudukan menjadi 4-2 (format best of seven).

Pascal Siakam mencetak 31 poin pada gim tadi, Tyrese Haliburton menyumbang 21 poin.

Sementara itu, OG Anunoby memimpin Knicks dengan 24 poin. Karl-Anthony Towns memperoleh 22 poin. (ap/jpnn)