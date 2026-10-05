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Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN-16 Pegawai Dapat Sanksi Buntut Fasilitas Sultan

Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN-16 Pegawai Dapat Sanksi Buntut Fasilitas Sultan
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Isi salah satu ruangan yang disebut kluster mewah di Lapas Cibinong. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dipecat dari ASN buntut terbongkarnya hunian berfasilitas mewah di lapas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) juga menjatuhkan sanksi kepada 16 pegawai lapas.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan selain Wisnu, pihaknya juga memeriksa dan menjatuhkan sanksi tegas kapada Kalapas Cibinong sebelumnya Usman Madjid.

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"Iya kalapas lama dan kalapas baru kami periksa dan kami jatuhi hukuman," kata Rudi Setiawan saat dikonfirmasi ulang seusai konferensi pers di Kantor Imipas, Senin.

Menurutnya, Wisnu termasuk dalam 17 pegawai yang disanksi tersebut dan diberhentikan dari jabatan dan statusnya sebagai ASN.

"Iya masuk dalam 17 yang tadi, diberhentikan dari ASN," katanya.

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Hasil investigasi Irjen Kemenimipas menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan pelanggaran beberapa SOPm??.?????

"Untuk 17 pegawai yang mendapat hukuman disiplin," ujarnya.

Kemenimipas memberhentikan Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto dari ASN dan menjatuhkan sanksi kepada 16 pegawai.

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