Kalau Diminta, Kiai Zulfa Mustofa Siap Maju di Muktamar NU
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Zulfa Mustofa menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Cucu ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani itu menuturkan dirinya siap jika mendapat amanah dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Zulfa mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki jabatan tersebut, tetapi tak akan menolak atau mundur jika pencalonannya merupakan aspirasi dari para pengurus NU di daerah.
"Kalau aspirasi dari cabang dan wilayah meminta, itu sangat kuat. Saya tidak bisa menolak," ujar Kiai Zulfa seusai peluncuran kitab Ithafu Ummati Al-Muqtafa di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (10/7) malam.
Dukungan terhadap pencalonan Kiai Zulfa juga disampaikan Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir aspirasi dari berbagai PWNU dan PCNU terus mengalir agar Kiai Zulfa ikut dalam persaingan memimpin PBNU pada Muktamar ke-35 NU.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026.
"Beberapa bulan terakhir banyak pengurus wilayah dan pengurus cabang yang datang langsung kepada Kiai Zulfa dan meminta beliau ikut mengambil bagian dalam proses suksesi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama," ujar Gus Aab.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas pada 27-31 Agustus 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kesepakatan Lahir saat Peluncuran Kitab Karya Kiai Zulfa: NU Harus jadi Mercusuar Ilmu
- KH Zulfa Mustofa Buka Suara Terkait Pencalonannya Sebagai Ketum PBNU
- Para Kiai Khos NU Bakal Membedah Kitab Zulfa Mustofa di Jakarta
- Ikhtiar Menjaga Kesinambungan Ilmu, KH Zulfa Mustofa Luncurkan Kitab Menjelang Muktamar NU
- Kiai Zulfa Mustofa Mengajak Ulama Menghidupkan Tradisi Menulis Kitab
- Muktamar ke-35 PBNU di Tambakberas, Gus Ma’shum: Karamah dari Kiai Wahab