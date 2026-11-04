Kalau Keluarga Ayudiah Bersedia, Polisi Akan Bongkar Jenazah Atlet Silat Porprov Jateng Itu

jpnn.com, SEMARANG - Polisi akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah Ayudiah Rivana Tridiandinata (19).

Ayudiah merupakan atlet pencak silat kontingen Kota Semarang yang bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026, yang meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit.

"Akan dikoordinasikan dengan keluarganya dulu," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriyadi, Rabu.

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Menurutnya, hal tersebut dilakukan mengingat keluarga almarhumah sejak awal menolak dilakukan autopsi.

Dia menjelaskan ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian atlet putri tersebut.

Adapun pelaksanaan ekshumasi, kata dia, dilakukan setelah koordinasi dengan keluarga almarhumah.

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"Masih menunggu persetujuan keluarga korban," katanya.

Ayudiah Rivana Tridiandinata (19), atlet pencak silat kontingen Kota Semarang yang bertanding di Porprov Jawa Tengah 2026 dilaporkan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit.