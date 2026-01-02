menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kalau Persijap Sudah Begini, Persija Wajib Hati-Hati

Kalau Persijap Sudah Begini, Persija Wajib Hati-Hati

Kalau Persijap Sudah Begini, Persija Wajib Hati-Hati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persijap Jepara berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA – Persija Jakarta yang sedang melakoni persaingan sangat sengit di papan atas klasemen Super League, wajib berhati-hati dengan kedatangan Persijap Jepara pada pekan ke-16, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/1).

Itu lantaran Persijap Jepara bertandang dengan mental yang lebih siap, setelah dihantam Persebaya Surabaya pada laga tunda pekan ke-8 lalu.

Pelatih Persijap Divaldo Alves mengaku sudah melakukan beragam simulasi dan mengantisipasi segala kemungkinan jurus-jurus Macan Kemayoran Persija.

Baca Juga:

“Kami melakukan simulasi apa pun yang mungkin terjadi di pertandingan, kami antisipasi. Saya lihat mental para pemain sudah bagus, siap melawan Persija,” tutur Alves.

Dia mengaku Persija tim yang bagus musim ini, tetapi dengan keseriusan timnya, Alves percaya diri.

Keseriusan Persijap menatap laga lawan Persija tercermin dengan datang ke Jakarta lebih awal dan sudah menggelar latihan pada H-2 pertandingan di lapangan A GBK Senayan, Jakarta.

Baca Juga:

“Selain mental dalam latihan taktikal, kami juga mengantisipasi semua tentang Persija. Kami tahu Persija memang berat. Tim papan atas dengan beberapa pemain yang istimewa, kami waspadai banyak pemain mereka dengan kualitas yang bagus. Kami membawa misi minimal dapat satu poin,” ujarnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-16 dan Klasemen Super League
Kalau Persijap Sudah Begini, Persija Wajib Hati-HatiKalau Persijap Sudah Begini, Persija Wajib Hati-Hatiileague

Keseriusan Persijap Jepara menatap pertandingan melawan Persija Jakarta tercermin dengan...


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI