menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Kalbe Luncurkan Sakatonik Activ Gummy, Cara Enak Mengatasi Anemia

Kalbe Luncurkan Sakatonik Activ Gummy, Cara Enak Mengatasi Anemia

Kalbe Luncurkan Sakatonik Activ Gummy, Cara Enak Mengatasi Anemia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peluncuran Sakatonik Activ Gummy di kawasan kelapa Gading, Jakarta Utara. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Saka Farma Laboratories (Kalbe Consumer Health) dan brand Sakatonik Activ menaruh perhatian terhadap tingginya angka perempuan Indonesia usia produktif yang mengalami anemia atau kurang darah.

Menanggapi tantangan tersebut, Sakatonik Activ secara konsisten mengedukasi pentingnya konsumsi suplemen zat besi secara rutin sejak dini dan meluncurkan inovasi Sakatonik Activ Gummy.

Edukasi dan peluncuran ini diadakan dengan berkolaborasi bersama Watsons Indonesia, dalam rangka perayaan Anniversary Watsons ke-19.

Baca Juga:

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia di Indonesia pada perempuan masih tinggi.

Pada perempuan usia 15-24 tahun, angkanya mencapai 32 persen atau sebanyak 3-4 dari 10 remaja serta 1 dari 2 ibu hamil atau 48,9 persen juga mengalami anemia.

Kementerian Kesehatan mengidentifikasi kasus anemia, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya konsumsi tablet tambah darah sejak usia remaja.

Baca Juga:

Dari 12,1 juta remaja, terdapat lebih dari 8,3 juta remaja tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah.

Padahal, usia remaja merupakan masa krusial untuk pencegahan anemia kronis ketika dewasa dan kehamilan.

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) meluncurkan Sakatonik Activ Gummy untuk mengatasi anemia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI