Kaleb Wesson Selangkah Lagi Bawa Bogor Hornbills ke Final IBL 2026

jpnn.com, BOGOR - Kaleb Wesson selangkah lagi membawa Bogor Hornbills mengukir sejarah baru dengan melangkah ke final IBL 2026.

Pemain kelahiran 27 Juli 1999 itu tampil solid hingga membawa tim menang 93-82 saat jumpa Satria Muda Bandung di GOR Laga Tangkas, Rabu (10/6).

Pada laga tersebut, Kaleb Wesson finis dengan double-double 32 angka dan 11 rebound.

Pemain Hornbills lainnya yang gemilang yakni Travin Thibodeaux dengan menambahkan 29 poin. Adapun Stephaun Branch menutup dengan raihan 16 angka dan 10 assist.

Dari barisan pemain lokal, David Nuban menjadi mimpi buruk pertahanan Satria Muda dengan mencetak 14 poin.

Dengan hasil tersebut, Bogor Hornbills untuk sementara unggul 2-1 atas Satria Muda di semifinal IBL 2026 dalam sistem best of five series.

Tim berjuluk Brogors tersebut tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan diri ke partai final.

Hornbills pada laga perdana sempat unggul dengan skor 99-93 sebelum akhirnya takluk 81-89.