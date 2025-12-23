Kaleidoskop 2025: Deretan Motor yang Dirilis di RI, Ada Hybrid Hingga Listrik
jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang 2025, sejumlah pabrikan roda dua terus meramaikan pasar tanah air dengan meluncurkan sejumlah produk terbaru dari berbagai merek.
Tidak hanya mesin konvesional, tetapi juga listrik bahkan hybrid.
Beberapa model yang hadir selama 2025 merupakan motor terbaru maupun penyegaran yang telah beredar sebelumnya.
Berikut deretan sepeda motor yang meluncur sepanjang 2025 yang berhasil kami rangkum:
1. Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid di Tanah Air, pada Maret lalu.
Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid dihadirkan khusus untuk kalangan pemula atau entry level. Kendaraan tersebut menggunakan teknologi dan mesin yang benar-benar baru.
Sepeda motor ini menggunakan mesin BlueCore 'Hybrid' dengan kapasitas 125cc dan pendingin udara. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga 6,2 kW dan torsi 10,6 Nm.
Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid tersedia dalam dua varian berbeda, yakni Hybrid seharga Rp19,9 juta dan Hybrid S yang mencapai Rp 21,5 juta on the road Jakarta.
