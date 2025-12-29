Kaleidoskop 2025: Purbaya Jadi Menteri Keuangan Hingga Jungkir Balik IHSG
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah peristiwa ekonomi mewarnai pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran sepanjang 2025.
Mulai dari peluncuran Danantara, anjloknya nilai tukar rupiah, pergantian Menteri Keuangan, hingga jungkir balik Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mewarnai perekonomian nasional.
JPNN.com merangkum deretan peristiwa itu dalam Kaleidoskop Ekonomi 2025:
1. Peluncuran Danantara
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Danantara, Sovereign Wealth Fund dengan misi utama sebagai instrumen investasi strategis untuk mengoptimalkan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pada Maret 2025.
Rosan Roeslani, didapuk sebaga Kepala Badan/CEO Danantara.
Rosan Roeslaniyang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Dia menegaskan keberadaan lembaga ini merupakan terobosan yang akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.
