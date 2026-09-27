Kalender MotoGP 2027 Resmi Dirilis, Ada yang Kembali Setelah Lama Hilang

jpnn.com - Jadwal MotoGP 2027 telah dirilis. Selain menjadi awal penggunaan mesin 850cc dan ban Pirelli, persaingan musim depan juga akan berlangsung dengan wajah baru.

Salah satu perubahan yang paling menarik datang dari Argentina. Mereka kembali mendapatkan tempat di kalender MotoGP setelah absen pada musim 2026.

Buenos Aires akan menjadi tuan rumah balapan Argentina pada 9-11 April. Sirkuit Autodromo Oscar y Juan Galvez yang telah direnovasi akan digunakan untuk menggantikan Termas de Rio Hondo.

Sirkuit tersebut bukan nama baru dalam sejarah MotoGP. Buenos Aires terakhir kali menjadi lokasi Grand Prix pada 1999.

Adelaide Siap Buka Cerita Baru

Perubahan lainnya terjadi di Australia. Adelaide ditunjuk sebagai tuan rumah baru setelah Phillip Island tidak lagi masuk dalam kalender MotoGP 2027.

Namun, Adelaide dan Buenos Aires masih harus melewati proses homologasi sebelum benar-benar dapat menggelar balapan MotoGP.

Tetap 22 Seri

Meski sejumlah lokasi mengalami perubahan, jumlah seri MotoGP 2027 tidak bertambah. Turnamen tetap berlangsung dalam 22 putaran.

Musim akan dimulai di Buriram, Thailand, pada 5-7 Maret. Valencia kembali menjadi tempat penutup musim pada 26-28 November.