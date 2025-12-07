menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kali Ciliwung Meluap, Daerah di Jakarta Timur Ini Terendam Banjir

Kali Ciliwung Meluap, Daerah di Jakarta Timur Ini Terendam Banjir

Kali Ciliwung Meluap, Daerah di Jakarta Timur Ini Terendam Banjir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur (Jaktim) bersiaga menangani banjir di Jalan Cipinang Bali, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (18/11/2025). ANTARA/HO-BPBD Jakarta Timur

jpnn.com - Curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Ciliwung membuat 15 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur terendam banjir, Minggu (7/12/2025).

"Sampai pukul 09.00 WIB terdapat 15 RT yang terendam banjir," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.

Dia menyebut banjir ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sehingga mengakibatkan Kali Ciliwung meluap.

Baca Juga:

Untuk ketinggian banjir bervariasi, ada yang terendam sedalam 30 sentimeter hingga 80 sentimeter (cm).

BPBD DKI Jakarta kata Yohan, mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat guna melakukan penyedotan genangan.

"Selain itu, kami juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik agar genangan surut dalam waktu cepat," ujarnya.

Baca Juga:

Berikut data 15 RT di Jakarta Timur yang terendam banjir:

Kelurahan Bidara Cina, tiga RT
Ketinggian: 30-35 cm

Sebanyak 15 RT di Jakarta Timur terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Ciliwung. Begini kondisinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI