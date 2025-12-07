Kali Ciliwung Meluap, Daerah di Jakarta Timur Ini Terendam Banjir

jpnn.com - Curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Ciliwung membuat 15 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur terendam banjir, Minggu (7/12/2025).

"Sampai pukul 09.00 WIB terdapat 15 RT yang terendam banjir," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.

Dia menyebut banjir ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sehingga mengakibatkan Kali Ciliwung meluap.

Untuk ketinggian banjir bervariasi, ada yang terendam sedalam 30 sentimeter hingga 80 sentimeter (cm).

BPBD DKI Jakarta kata Yohan, mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat guna melakukan penyedotan genangan.

"Selain itu, kami juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik agar genangan surut dalam waktu cepat," ujarnya.

Berikut data 15 RT di Jakarta Timur yang terendam banjir:

Kelurahan Bidara Cina, tiga RT

Ketinggian: 30-35 cm