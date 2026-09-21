Kali Ini Menteri Nusron Tak Absen Rapat di DPR, Datang Bahas RUU Reforma Agraria

jpnn.com - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi DPR, Jakarta, Senin (21/9).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat yang juga dihadiri Wamendagri Bima Arya Sugiarto itu.

"Rapat Panja hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 11.30 WIB, karena setelah rapat ini akan dilanjutkan kembali rapat kerja bersama pemerintah untuk pengambilan keputusan," ujar dia saat membuka rapat, Senin.

Ketua Harian Gerindra itu kemudian mempersilakan Ketua Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk menyampaikan aspirasi dalam rapat.

"Demi mengefisienkan jalannya rapat, atas izin anggota, selanjutnya kami berikan kepada Ketua Timus dan Timsin untuk membacakan laporannya," kata Dasco.

Setelah penyampaian laporan Ketua Timsin dan Timus, dia hendak mempersilakan perwakilan fraksi menyampaikan pandangan terkait RUU Pengaturan Reforma Agraria.

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Namun, Dasco lebih dahulu mengucapkan selamat datang ke Nusron yang hadir dalam rapat sebelum mempersilakan anggota fraksi berbicara.

"Sebelum kemudian perwakilan dari fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mini sebagaimana sikap akhir fraksi, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri ATR/BPN yang sudah hadir pada hari ini," kata dia.