Kali Ini Presiden Blak-blakan: Saya bukan Prabowo Takut Sama Jokowi

Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda peresmian pabrik PT Lotte Chamical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025). ANTARA/Andi Firdaus

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai dirinya masih berada di bawah bayang-bayang pendahulunya, Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo bahkan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berada di bawah kendali Jokowi dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintahan.

Kepala Negara sekaligus membantah anggapan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam pemerintahannya dipengaruhi Jokowi.

"Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, enggak ada itu," kata Presiden Prabowo, saat peresmian pabrik petrokimia PT Lotte Chamical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

Prabowo mengatakan munculnya narasi bahwa dirinya masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi adalah hal yang tidak berdasar.

Dia juga mengungkapkan alasannya mengundang Jokowi pada acara tersebut, karena menilai mulai tumbuh budaya politik yang tidak sehat, yakni ketika seorang pemimpin dipuji saat masih berkuasa, tetapi kemudian direndahkan setelah lengser.

"Saya lihat, kok, ada mulai budaya yang tidak baik, pemimpin diapa ya, dikuyo-kuyo, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung, ini budaya apa? Ini harus kita ubah," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa selama ini Jokowi tidak pernah menitipkan atau meminta sesuatu kepadanya.

