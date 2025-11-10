menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kalimat Istri Nadiem Makarim saat Datang ke Kejari Jakpus

Kalimat Istri Nadiem Makarim saat Datang ke Kejari Jakpus

Kalimat Istri Nadiem Makarim saat Datang ke Kejari Jakpus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin, memasuki Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com - Istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin, datang mendampingi langsung suaminya yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU), di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Nadiem merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Franka Franklin tiba di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin, pada pukul 10.15 WIB. Dia datang didampingi kuasa hukum.

Baca Juga:

"Mau ketemu Bapak nanti," kata Franka saat ditanya awak media terkait kedatangannya.

Dia juga mengungkapkan kondisi suaminya saat ini dalam keadaan sehat usai menjalani operasi.

Adapun sebelumnya mertua Nadiem Makarim, Sania Makki, mengatakan bahwa menantunya itu menjalani operasi fistula perianal.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, sudah semakin sehat," kata Franka.

Dia juga menyebut belum ada jadwal operasi kedua untuk Nadiem.

Istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin, datang mendampingi langsung suaminya saat pelimpahan perkara dan tersangka kepada JPU.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI