Kalimat Mahfud MD soal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Prabowo, Makjleb!

jpnn.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD menilai tindakan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menyadap telepon Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya sebuah kejahatan serius.

Mahfud juga mengungkit bahwa Listyo Sigit adalah kapolri terlama, pernah mendapat bintang mahaputra, bahkan dipuji oleh Presiden karena bisa mengerahkan Polri menanam jagung.

"Bahkan, oleh pimpinan Komisi III disebut polisi terbaik sepanjang sejarah ternyata jadi Tersangka sebagai pelaku kejahatan terjahat di sepanjang sejarah Polri, yakni menyadap kepala negaranya sendiri. Gilaaaa," kata Mahfud melalui unggahannya di X @mohmahfudmd, dikutip Rabu (4/111/2026).

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Pakar hukum tata negara itu juga mencermati cara Presiden Prabowo bersikap. Dalam hal tertentu, katanya, publik mencatat Presiden kedelapan RI itu bisa tegas.

"Selain Listyo Sigit, ada juga Dadan Hidayana yang dulu selalu dibela dan dipuji-puji oleh Presiden akhirnya digelandang ke pengadilan karena kasus korupsi gila-gilaan di program MBG," ujar Prof. Mahfud

Begitu juga dengan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang katanya algojo koruptor dan merupakan orang kepercayaan Prabowo akhirnya dikirim ke pengadilan karena dakwaan korupsi di atas korupsi.

"Banyak lagi contohnya. Jadi, jangan keterlaluan berkorupsiria dan melakukan pengkhianatan, misalnya, karena merasa sok dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau Anda keterlaluan, ditindak tegas juga kan? Ayo, Pak Presiden, gembirakan rakyat dengan ketegasan yang lebih banyak lagi," tutur mantan Menko Polhukam itu.

Jenderal Listyo Sigit Tersangka Penyadapan

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim atas dugaan penyadapan ilegal.