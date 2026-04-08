Kalimat Menkeu Purbaya Bisa Membuat PNS dan PPPK Deg-degan
jpnn.com - JAKARTA – Para ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima gaji ke-13 pada setiap Juni, yang diharapkan bisa membantu biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
Diketahui, gaji ke-13 juga diberikan kepada prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.
Berkaitan dengan gaji ke-13, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pernyataan.
Purbaya mengatakan, kebijakan gaji ke-13 tahun ini bagi ASN di tengah adanya efisiensi anggaran masih belum diputuskan.
Dikatakan, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/4).
Menkeu Purbaya menjelaskan, pihaknya saat ini belum dapat memberikan keputusan final dan meminta publik menunggu hasil kajian lebih lanjut.
“Nanti ditunggu,” ujarnya.
Wahai para PNS dan PPPK, silakan disimak penjelaskan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berikut ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Gibran Bicara tentang Guru Honorer dan PPPK, Pejabat Pusat Langsung Gamblang, Begini Penjelasannya
- Menteri Rini Menjelaskan Kebijakan Terbaru, PNS, PPPK, P3K PW Wajib Tahu
- Dianggap Lalai, Seorang PPPK Paruh Waktu jadi Tersangka
- 2 Jalur Penyehatan Fiskal Daerah agar PPPK dan P3K PW Tetap Bergairah
- Agus Sugiarto: PPPK Tetap Kami Pertahankan, Tidak Ada yang Terdampak
- 5 Berita Terpopuler: UU ASN 2023 Layak Digugat ke MK, Soal Nasib PPPK Bagaimana? P3K Paruh Waktu Dijamin Aman