menu
JPNN.comJPNN.com
Kalimat Menteri Pigai soal Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri HAM Natalius Pigai. Foto: Antara

jpnn.com - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai memandang pelaporan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari kepada polisi tidak diperlukan.

Feri sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kritik atas kebijakan swasembada pangan pemerintah.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Feri Amsari. Foto : Ricardo/JPNN

Baca Juga:

"Feri Amsari juga bukan ahli pertanian sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu," kata Pigai dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Menurut Natalius Pigai, opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Oleh karena itu, pandangan publik semestinya dijawab dengan data, fakta, dan informasi kredibel oleh pihak yang berwenang.

Baca Juga:

Pigai menegaskan kritik tidak dapat dipidana, kecuali mengandung unsur penghasutan yang mengarah pada makar, disertai tindakan, serta serangan terhadap suku, ras, dan agama.

Pernyataan tersebut juga disampaikan Pigai merespons laporan polisi terhadap pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI