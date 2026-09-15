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Kalimat Singkat Purbaya untuk Suahasil Nazara

Kalimat Singkat Purbaya untuk Suahasil Nazara
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Suahasil Nazara menandatangani serah terima jabatan Menteri Keuangan, dengan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa tak menyampaikan banyak pesan untuk pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Ditemui seusai serah terima jabatan, Purbaya menilai kemampuan Suahasil sudah mumpuni untuk mengemban tugas sebagai bendahara negara.

"Engga ada pesan, dia kan sudah jago, jalani terus," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

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Dalam sambutan Serah Terima Jabatan (Sertijab) kepada Suahasil, eks bendahara negara itu pun tidak memberikan banyak pernyataan.

Pria kelahiran Bogor itu hanya menekankan tidak akan bicara panjang lebar mengenai optimisme perekonomian Indonesia.

Menurut Purbaya, tongkat pertumbuhan ekonomi RI kini berada di tangan Suahasil selaku Menkeu yang baru.

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“Bagi saya hari ini momen penting, kalau waktu itu kemarin saya datang boleh ngomong panjang untuk menciptakan optimistisme sekarang, saya serahkan ke bapak Suahasil saja kedepannya,” kata Purbaya.

Pada kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengannya selama menjabat.

Purbaya Yudhi Sadewa tak menyampaikan banyak pesan untuk pengangkatan Suahasil Nezara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

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