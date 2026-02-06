KALIRA Dorong Adopsi Zero Waste Lifestyle untuk Kualitas Hidup Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Konservasi Alam dan Lingkungan Indonesia Raya (KALIRA), komunitas sosial yang berfokus pada lingkungan hidup, mendorong masyarakat untuk mengadopsi Zero Waste Lifestyle sebagai langkah nyata menuju kualitas hidup yang lebih berkelanjutan.

Mengangkat tema Zero Waste Lifestyle: Langkah Kecil untuk Perubahan Besar, inisiatif ini menjadi bagian dari program Indonesia ECO Jamboree 2026, yang bertujuan memperluas kesadaran publik terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya.

Konsep Zero Waste Lifestyle menekankan pendekatan gaya hidup yang mengedepankan pengurangan limbah melalui 5 prinsip dasar, yakni refuse (menolak), reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mengolah kembali), dan rot (mengompos).

Baca Juga: Kebab Endul Tumbuh Berkelanjutan Lewat Penerapan Zero Waste dan Dukungan LinkUMKM BRI

Pendekatan ini menekankan perubahan kebiasaan sehari-hari, mulai dari menolak produk yang tidak diperlukan, mengurangi konsumsi, menggunakan kembali barang, mendaur ulang material, hingga mengompos limbah organik, sebagai upaya sederhana namun berdampak nyata dalam menjaga lingkungan.

Ketua Komunitas KALIRA (Konservasi dan Lingkungan Indonesia Raya), Waskita Rini mengatakan permasalahan sampah di Indonesia semakin mengkhawatirkan, bukan hanya karena pertumbuhan penduduk, tetapi juga masih rendahnya kesadaran terhadap dampaknya bagi lingkungan dan masa depan.

KALIRA secara konsisten mendorong perubahan melalui berbagai inisiatif, dan melalui Indonesia ECO Jamboree 2026 kami mengajak masyarakat memulai langkah sederhana menuju zero waste lifestyle.

"Ini bukan lagi sekadar tren, melainkan aksi nyata yang perlu segera dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Kami percaya perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten” ujar dia.

Sebagai bentuk implementasi, KALIRA menghadirkan Eco Craft Display, pameran karya dan inovasi ramah lingkungan yang menampilkan kreativitas komunitas, pelajar, UMKM hijau, serta pengrajin lokal di ruang utama Perpustakaan Nasional Jakarta dari 4-6 Februari 2026.