Kalteng Salurkan Rp 9 Miliar untuk Pemulihan Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memberi bantuan senilai Rp 9.145.223.600 untuk mendukung pemulihan korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Kalteng, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalteng, Kejati Kalteng, Binda Kalteng, Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Lanud Iskandar, Lanal Kumai, pemerintah kabupaten/kota, Bank Kalteng, Bank Himbara, dunia usaha, mahasiswa, hingga peran besar masyarakat Kalteng.

Bantuan dilepas secara resmi oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama Kapolda Irjen Iwan Kurniawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjend Zainul Arifin di Halaman Kantor Gubernur pada Kamis (11/12).

Gubernur Agustiar Sabran mengatakan ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai gotong royong dan rasa persaudaraan yang tertanam kuat sesuai falsafah Huma Betang.

“Ini adalah bukti bahwa Kalimantan Tengah hadir untuk meringankan beban penderitaan Saudara-Saudara di Sumatra,” kata Agustiar.

"Semoga seluruh bantuan ini dapat sedikit meringankan beban dan mempercepat pemulihan di wilayah yang terdampak,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung melaporkan perincian bantuan keuangan bagi tiga daerah di Pulau Sumatra itu.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah Rp 3.900.000.000.

Donasi dari ASN/Tekon dan Siswa SMA/SMK Pemprov Kalteng Rp 745.702.000.

Bantuan berupa barang senilai Rp 50.000.000

Bank Kalteng Rp 700.000.000

Bank Indonesia dan perkumpulan 15 bank sebesar Rp 20.000.000

Polda Kalteng berupa barang senilai Rp 600.000.000

Bantuan dari mahasiswa sebanyak Rp 129.521.600.

Jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 9.145.223.600.