Kaltim Raih Peringkat 1 Nasional Sutami Award 2025 untuk Kinerja Pembinaan Jasa Konstruksi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih Peringkat 1 Nasional Sutami Award 2025 untuk kategori Kinerja Terbaik dalam Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pemprov Kaltim meraih peringkat 1 dalam membina dan mengawasi sektor jasa konstruksi kembali menuai pengakuan nasional.

Penghargaan tersebut diumumkan pada acara Sutami Awards itu digelar di Auditorium Kementerian PU di kawasan Raden Patah, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda hadir mewakili Gubernur Kaltim untuk menerima penghargaan bergengsi tersebut.

Dalam laporannya, dia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Kaltim mampu menempati peringkat teratas secara nasional, mengungguli Provinsi Jawa Tengah di posisi kedua dan Provinsi Sulawesi Tengah di posisi ketiga.

Provinsi Kaltim merupakan juara bertahan dalam Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berkinerja terbaik tingkat nasional.

Sejak 2022 Kaltim meraih peringkat 3, lalu meningkat di peringkat 2 pada 2023. Dan juara bertahan peringkat 1 Nasional sejak 2024.

“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili Bapak Gubernur menghadiri acara Sutami Award. Provinsi Kaltim mendapat penghargaan Peringkat 1 Nasional kategori Kinerja Terbaik Dalam Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,” kata Nanda, sapaan akrabnya dikutip JPNN.com, Selasa (2/12).