Kalung Syifa Hadju di Acara Lamaran Jadi Sorotan, Harganya Fantastis

Momen Maia Estianty dan El Rumi memakaikan kalung Syifa Hadju. Foto: Instagram/syifahadju

jpnn.com, JAKARTA - Kalung yang dikenakan Syifa Hadju saat prosesi lamaran dengan El Rumi menjadi sorotan publik.

Perhiasan mewah tersebut mencuri perhatian sejak pertama kali dipakai Syifa dalam acara lamaran yang digelar di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Kilauan perhiasan di leher Syifa makin mempertegas suasana romantis yang menyelimuti prosesi lamaran.

Suasana sempat terasa menegangkan ketika El Rumi mengeluarkan kotak kecil dari sakunya.

Kalung berlian Syifa Hadju jadi sorotan. Foto: Instagram/syifahadju

Namun, ketegangan itu berubah menjadi haru saat kalung berlian tersebut diperlihatkan dan disematkan kepada Syifa dengan bantuan Maia Estianty.

Momen pemasangan kalung itu pun terekam dalam berbagai unggahan di media sosial dan viral di kalangan warganet.

Banyak penggemar menilai kalung tersebut sebagai simbol keseriusan dan komitmen El terhadap Syifa.

Kalung berlian senilai ratusan juta yang dikenakan Syifa Hadju saat lamaran El Rumi langsung mencuri perhatian publik.

