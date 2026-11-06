Kamar Dagang Hangzhou Resmi Hadir di Indonesia, Dorong Investasi dan Transfer Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang Hangzhou, Tiongkok di Indonesia (Indonesia Hangzhou Chamber of Commerce) resmi dikukuhkan dalam acara Business Gathering yang diprakarsai PT Halimun Reka Mandiri di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang mempertemukan sekitar 300 pengusaha asal Hangzhou, Tiongkok, dengan pelaku usaha nasional tersebut menjadi momentum penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan transfer teknologi antara Indonesia dan Tiongkok.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia Ye Daifeng, Ketua Zhejiang General Chamber of Commerce Hu Xiaojie, Ketua China Chamber of Commerce in Indonesia Sun Shangbin, serta perwakilan perdagangan Tiongkok Niu Liang Liang.

Sejumlah pejabat dan tokoh nasional turut hadir, di antaranya Ketua Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia–Tiongkok (LIT) Mayjen TNI (Purn.) Sudrajat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Direktur Utama Peruri, serta Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto.

Ketua Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia, Ye Daifeng berharap keberadaan organisasi tersebut menjadi jembatan bagi pengusaha kedua negara untuk memperluas jaringan bisnis dan mengembangkan investasi produktif.

Menurutnya, Hangzhou merupakan salah satu pusat inovasi teknologi dan ekonomi digital di Tiongkok yang memiliki potensi besar untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam bidang manufaktur, perdagangan elektronik, teknologi industri, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami ingin menghubungkan keunggulan teknologi, industri, dan kewirausahaan Hangzhou dengan potensi sumber daya serta pasar Indonesia. Kepatuhan terhadap hukum Indonesia menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis,” ujar Ye Daifeng.