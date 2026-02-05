menu
Kamar Mandi Ambles, Seorang Ibu Hanyut di Sungai Cijagra

Kamar mandi di kediaman warga di Kampung Cijagra, RT 02 RW 01. Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, ambruk pada Senin (2/2/2026). Foto: Dok. BPBD Kabupaten Bandung

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang warga bernama Enok (43 tahun) hanyut terbawa arus Sungai Cijagra setelah kamar mandi di kediamannya ambles.

Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Cijagra, RT 02 RW 01. Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Senin (2/2/2026) sore.

Kapolsek Soreang Kompol Oeng Hoeruman mengatakan kejadian berawal dari korban yang hendak ke kamar mandi.

Namun saat tiba di kamar mandiri, lantai di area dapurnya ambles, korban pun terjatuh langsung ke sungai.

"Seorang ibu-ibu usia kurang lebih 43 tahun, dia mau ke air (kamar mandi). Namun, WC -nya maupun dapurnya jebol, di bawahnya aliran sungai sehingga dugaan hanyut ke dalam Sungai Cijagra," kata Oeng saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2025).

Upaya pencarian pun terus dilakukan sampai dengan hari ketiga hilangnya Enok.

Oeng menuturkan, radius pencarian 1 kilometer dari titik awal korban jatuh jadi prioritas petugas.

"Kurang lebih satu kilometer (radius pencarian). Sungai Cijagranya yang kecil. Tidak hanya petugas, semua masyarakat juga banyak yang membantu," jelasnya.

Warga di Kutawaringin Bandung hanyut ke Sungai Cijagra setelah kamar mandi di rumahnya ambles.

