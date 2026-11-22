Kambing Rebus
Oleh: Dahlan Iskan
Minggu, 22 November 2026 – 06:49 WIB
jpnn.com - Masakan Padang paling enak adanya di Jakarta --di PIK2.
Soto Madura paling enak ada di Malang.
Konro paling enak di Surabaya.
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Coto Makassar paling enak di Samarinda.
Soto Banjar paling enak di Makassar.
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Pho paling enak bukan di Vietnam --melainkan di Kota Liverpool. Nomor dua paling enak di Seattle, Amerika, di sebelah Hotel Hyatt.
Sudah beberapa kali ke Vietnam, saya belum pernah menemukan pho yang enak. Pernah naik taksi untuk minta diantar ke pho paling terkenal di seluruh Hanoi. Kurang enak juga.
Saya kaget. Tidak menyangka sopir Vietnam mengusulkan menu kambing. Padahal saya siap untuk ditawari pho, lumpia kukus khas Vietnam, atau chicken wing.
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