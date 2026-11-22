jpnn.com - Masakan Padang paling enak adanya di Jakarta --di PIK2.

Soto Madura paling enak ada di Malang.

Konro paling enak di Surabaya.

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Coto Makassar paling enak di Samarinda.

Soto Banjar paling enak di Makassar.

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Pho paling enak bukan di Vietnam --melainkan di Kota Liverpool. Nomor dua paling enak di Seattle, Amerika, di sebelah Hotel Hyatt.

Sudah beberapa kali ke Vietnam, saya belum pernah menemukan pho yang enak. Pernah naik taksi untuk minta diantar ke pho paling terkenal di seluruh Hanoi. Kurang enak juga.