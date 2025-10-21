menu
Kamelia Akhirnya Bicara Soal Hubungan dengan Ammar Zoni

Kamelia Akhirnya Bicara Soal Hubungan dengan Ammar Zoni

Kamelia Akhirnya Bicara Soal Hubungan dengan Ammar Zoni
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia akhirnya mengungkap awal hubungan dirinya dengan aktor Ammar Zoni.

Dia ternyata mengenal mantan suami Irish Bella itu sejak tahun lalu.

"Kenal Agustus 2024, Desember lebih intens (komunikasi)," kata Kamelia saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengaku berkenalan dengan Ammar Zoni setelah dipertemukan oleh adiknya, Aditya Zoni.

Saat itu, hubungan Kamelia dan Ammar Zoni hanya untuk keperluan bisnis.

Meski Ammar Zoni sudah beberapa kali terjerat kasus hukum, dia tetap mau menjalin hubungan dan memastikan tidak membencinya.

"Enggak lah (benci), Ammar Zoni kan manusia juga," bebernya.

Kamelia menilai Ammar Zoni bukanlah seorang penjahat yang merugikan orang lain.

