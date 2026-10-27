Kami Kembali, Pee Wee Gaskins Tidak Pernah Padam

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Jakarta, Pee Wee Gaskins melepas single terbaru yang bertitel Kami Kembali.

Lebih dari sekadar penanda kembalinya sebuah band, lagu itu menjadi pernyataan tentang semangat yang tidak pernah benar-benar padam: keinginan untuk terus membuat musik, kembali ke panggung, dan bertumbuh bersama para pendengar.

Setelah perjalanan panjang yang membawa para personel ke berbagai fase hidup, Kami Kembali hadir sebagai refleksi atas sesuatu yang tetap mereka yakini dan perjuangkan.

Baca Juga: Pesan Mendalam di Balik Lagu Kolaborasi Pee Wee Gaskins dan Boniex

Lagu itu bukan tentang mengulang masa lalu atau berusaha menjadi Pee Wee Gaskins yang sama seperti dulu, melainkan melanjutkan perjalanan dengan pengalaman, perspektif, dan energi yang baru.

"Buat gue, lagu ini adalah pernyataan bahwa kami masih di sini dan masih punya banyak hal yang ingin kami lakukan. Kami enggak cuma ingin mengingatkan orang tentang Pee Wee Gaskins yang dulu, tapi juga menunjukkan bahwa kami masih punya cerita baru untuk dibagikan," kata Dochi, personel Pee Wee Gaskins.

Makna 'kembali' dalam lagu baru Pee Wee Gaskins ini pun terasa lebih luas daripada perjalanan band semata. '

Kami Kembali membuka ruang bagi siapa pun yang sedang mencoba memulai lagi: kembali mengejar mimpi yang sempat tertunda, mengerjakan hal yang dicintai, menjalin kembali hubungan dengan teman lama, atau sekadar menemukan semangat untuk menjalani hari.

"Kembali bukan berarti mengulang masa lalu. Buat gue, kembali itu tentang melanjutkan sesuatu yang memang belum selesai. Kita semua berubah, hidup kita juga berubah, tapi ada hal-hal yang masih kita cintai dan ingin kita perjuangkan," lanjutnya.