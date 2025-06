Kamila Andini Terpilih Jadi Anggota Academy Awards, Capaian Baru Bagi Sinema Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Forka Films mengumumkan bahwa Kamila Andini terpilih menjadi bagian dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) sebagai Oscar voter The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), atau dikenal sebagai The Academy.

Adapun The Academy merupakan organisasi kehormatan internasional yang terdiri dari para profesional perfilman, termasuk sutradara, aktor, penulis, produser, teknisi, dan seniman film lainnya.

Academy dikenal luas sebagai penyelenggara ajang penghargaan bergengsi Academy Awards atau Oscar.

Kamila Andini (Gadis Kretek, Nana (Before Now and Then, Yuni) merupakan sutradara feature film perempuan pertama dari Indonesia yang terpilih menjadi anggota Academy tahun ini, bersama sederet tokoh dunia seperti Ariana Grande, Jason Momoa, hingga Kieran Culkin.

Sebagai mitra kreatif utama Forka Films, Kamila Andini telah menjadi kekuatan pendorong dalam menghadirkan cerita-cerita sinematik yang berakar pada budaya Indonesia namun berbicara secara universal.

Dia konsisten mengangkat narasi tentang perempuan, komunitas adat, serta generasi muda dengan sensitivitas yang kuat dan estetika khas.

Baca Juga: Simple Plan Bagikan Trailer Film Dokumenter The Kids in the Crowd

“Menjadi bagian dari Academy bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga langkah penting untuk membawa cerita kita perempuan Indonesia ke panggung global," ungkap Kamila Andini, Jumat (27/6).

Ifa Isfansyah, CEO Forka Films menyatakan, terpilihnya Kamila Andini sebagai anggota Academy adalah pencapaian penting, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sinema

Indonesia dan Asia Tenggara.