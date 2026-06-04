Kamis Pagi, Rupiah Makin Tertekan, USD Tembus Rp 18.013
jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar atau kurs rupiah makin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada kamis pagi (4/6).
Melansir investing.com, rupiah pada pukul 07:14 WIB menembus angka Rp 18.013 per USD.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pelemahan rupiah hanya sementara.
Dia berpendapat kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs rupiah.
Menurut Purbaya, kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri, melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.
Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.
“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah berpeluang kembali menguat,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (3/6).(mcr10/antara/jpnn)
Nilai tukar atau kurs rupiah makin tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada kamis pagi (4/6).
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Investor Galau, IHSG Ambrol, Purbaya: Jangan Takut
- Perubahan Kepala BGN Tak Mampu Angkat Kurs Rupiah yang Anjlok 127 Poin
- Rupiah Ambrol Rp 17.900 per USD, IHSG Jeblok Nyaris 5%, Investor Alihkan Aset Berisiko
- USD Tembus Rp 17.946, IHSG Terbebani Pelemahan Rupiah
- Kurs Rupiah Ambrol, USD Nyaris Rp 18.000
- Nilai Tukar Rupiah Makin Anjlok, Mahasiswa Indonesia di Australia Merasakan Dampaknya