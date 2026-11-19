jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendorong agar posisi wakil presiden (wapres) RI diisi figur negarawan yang memiliki pengalaman panjang di bidang hukum dan pemerintahan.

Wakil Ketua PP KAMMI Herianto mengatakan pengisian jabatan wapres setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping yang memahami persoalan konstitusi dan memiliki kematangan dalam mengelola pemerintahan.

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Herianto menilai latar belakang akademis di bidang hukum tata negara serta pengalaman menduduki jabatan strategis menjadi kriteria penting bagi calon wapres.

"Indonesia membutuhkan sosok negarawan yang memahami betul perjalanan ketatanegaraan, menguasai persoalan konstitusi, memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan," kata Herianto, Kamis (19/11).

Dia menyebut pengalaman sebagai guru besar hukum tata negara, menteri kehakiman, menteri sekretaris negara, hingga memimpin kementerian koordinator yang membidangi hukum dan HAM merupakan modal penting.

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Herianto menilai kombinasi pengalaman akademis dan pemerintahan dapat membantu presiden mengambil keputusan strategis, khususnya terkait persoalan hukum dan ketatanegaraan.

"Presiden Prabowo membutuhkan sosok yang bisa menjadi mitra strategis dalam menjaga konstitusi, memperkuat supremasi hukum, dan membangun komunikasi antarlembaga negara," ujarnya.