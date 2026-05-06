Kampanye HTMX Samyang Foods Tembus 100 Juta Views dalam Dua Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Samyang Foods mengumumkan pada 17 April bahwa video musik resmi kampanye global Gen Z bertajuk Hotter Than My EX (HTMX) telah melampaui 100 juta views di YouTube hanya dalam waktu dua bulan sejak peluncurannya.

Diluncurkan pada 14 Februari bertepatan dengan Valentine’s Day, video “Buldak Hotter Than My EX Ver.” dengan cepat menarik perhatian global dan mencapai pencapaian tersebut pada 17 April.

Video ini viral di berbagai komunitas penggemar internasional, sekaligus menegaskan kuatnya eksistensi brand Buldak di pasar global.

Keberhasilan kampanye ini didorong oleh kolaborasi dengan grup K-pop BOYNEXTDOOR yang tengah naik daun, dengan citra yang relevan bagi Gen Z.

Kampanye ini menampilkan reinterpretasi lagu hit mereka “Earth, Wind & Fire,” dengan partisipasi langsung para member dalam proses penulisan lagu, sehingga menghadirkan autentisitas yang kuat.

Kampanye ini juga menonjol karena berhasil menantang persepsi konvensional Valentine’s Day yang identik dengan pasangan.

Sebaliknya, kampanye ini mengangkat pesan tentang kepercayaan diri dan keberanian untuk fokus pada diri sendiri, yang terbukti sangat relevan dan resonan bagi generasi muda di seluruh dunia.

Respons audiens global sangat positif, dengan berbagai komentar yang menyoroti kesesuaian energi BOYNEXTDOOR dengan brand Buldak, serta daya tarik musik dan visual yang adiktif. Penyebaran konten secara organik di media sosial pun terus meningkat.