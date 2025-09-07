Kampanye IM3 di Pestapora 2025: Lindungi Pengguna dari Penipuan Digital

jpnn.com - JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), melalui brand IM3, hadir di festival musik Pestapora 2025, di JIExpo, Jakarta, dengan semangat 'Saling Jaga' di tengah maraknya modus penipuan digital yang menyasar para pelanggan.

Sebagai partner telco resmi Pestapora 2025, IM3 menghadirkan inovasi terbaru, yaitu fitur SATSPAM (Satuan Anti Scam & Spam) yang didukung teknologi AIvolusi 5G.

Fitur tersebut menjadi simbol komitmen dalam memberikan keamanan digital bagi para pengunjung festival.

Kehadiran IM3 SATSPAM di Pestapora 2025 bagian dari kelanjutan gerakan #NomorModusNoMore yang mengajak generasi muda Indonesia, untuk bersama melawan spam dan scam, terutama di ruang ekspresi seperti festival musik.

Fitur yang berbasis AI tersebut, bekerja secara otomatis di jaringan yang kuat.

Teknologi ini dirancang agar lebih pintar dalam mengenali dan memberikan peringatan ketika ada panggilan dan SMS dari nomor mencurigakan.

Selain perlindungan digital, provider yang khas dengan warna kuning ini juga memberikan layanan dan pengalaman spesial bagi pelanggan yang disebut sebagai Very IM3 Person (VIP).

Para VIP dapat menikmati berbagai keuntungan, seperti jalur masuk khusus bebas antri di myIM3 Fast Lane, fasilitas free flow drink dan charging station di IM3 Chill Lounge, serta berbagai pengalaman interaktif di booth POS SATSPAM IM3 di berbagai titik area festival.