Kampanye Proposal Global 'Go Healthy with Taiwan 2026' Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Untuk mempercepat ekspansi global industri kesehatan dan kebugaran Taiwan serta memperdalam kolaborasi internasional, International Trade Administration, Ministry of Economic Affairs (TITA), kembali menugaskan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) untuk menyelenggarakan Kampanye Proposal Global “Go Healthy with Taiwan 2026”.

Dengan tema tahun ini, “Designing Healthier Futures Together” (Merancang Masa Depan yang Lebih Sehat Bersama), inisiatif ini mengundang instansi pemerintah, badan hukum, perusahaan, dan lembaga dari seluruh dunia untuk mengirimkan proposal penerapan yang inovatif, yang mengintegrasikan keunggulan Taiwan dalam layanan kesehatan cerdas, teknologi olahraga, dan sepeda kelas atas guna menciptakan solusi kesehatan yang dapat diterapkan secara internasional serta bersama-sama membangun paradigma baru bagi masa depan yang lebih sehat.

Konferensi pers peluncuran kampanye tahun ini diselenggarakan pada 27 Mei.

Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal TITA William Liu menyampaikan Healthy Taiwan merupakan salah satu visi kebijakan utama pemerintah.

Untuk terus mempromosikan citra Taiwan sebagai kekuatan industri yang sehat, inovatif, dan dinamis di panggung global, Kampanye Proposal Global “Go Healthy with Taiwan” kembali diluncurkan.

"Melalui kampanye yang ditingkatkan secara menyeluruh, inisiatif ini bertujuan menghasilkan efek percontohan dan efek pengganda, serta memosisikan Taiwan sebagai mitra global pilihan untuk solusi kesehatan," katanya.

Selain itu, dalam Taiwan Expo pada Juni mendatang yang diselenggarakan oleh TITA, tiga tim pemenang utama dari kampanye tahun 2025 akan diundang untuk membagikan pengalaman kolaborasi mereka.

Presiden dan CEO TAITRA Simon Wang menyampaikan kampanye tahun ini akan dipadukan dengan serangkaian pameran dagang internasional dan kegiatan peluang bisnis untuk secara sistematis membawa kekuatan inovatif Taiwan dalam bidang sepeda, teknologi olahraga, dan layanan kesehatan cerdas ke panggung dunia.