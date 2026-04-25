Kampanyekan Water Based Coatings di ARCH:ID 2026, Propan Dukung Arsitektur Berkelanjutan

jpnn.com, TANGERANG - Propan Raya kembali berpartisipasi dalam pameran arsitektur terbesar di Indonesia, ARCH:ID 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang pada 23–26 April 2026.

Kehadiran Propan dalam ajang ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat komitmen terhadap pengembangan produk pelapis ramah lingkungan dan mendukung tren arsitektur berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan itu menjadi ruang pertemuan strategis bagi para arsitek, desainer interior, pelaku industri kreatif, serta pemangku kepentingan di sektor konstruksi dan desain.

Melalui pameran ini, para pelaku industri dapat mengeksplorasi berbagai tren, inovasi, dan solusi terbaru yang mendukung perkembangan dunia arsitektur nasional.

Pada gelaran tahun ini, Propan mengangkat tema 'Propan Green Coatings for Sustainable Architecture'.

Tema tersebut menegaskan komitmen Propan dalam mendukung bangunan hijau di Indonesia yang telah dijalankan perusahaan sejak 2011 melalui pengembangan produk dan solusi coating yang lebih aman bagi kesehatan serta lebih ramah lingkungan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui inovasi berkelanjutan, terutama dalam mendorong transisi dari produk berbahan dasar solvent menuju produk berbahan dasar air atau water-based.

"Produk water-based memiliki keunggulan karena lebih ramah lingkungan, lebih aman digunakan, serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi," kata CEO Propan Raya Kris Rianto Adidarma, Sabtu (25/4).