Kampar Hebat Resmi Diluncurkan di Candi Muara Takus

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kampar telah resmi meluncurkan program unggulan pariwisata bertajuk 'Kampar Hebat' di kawasan bersejarah Candi Muara Takus, Kamis (18/9).

Program ini diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan secara resmi dicanangkan oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Zamhur menyatakan wilayah tersebut memiliki potensi keindahan alam, sejarah, budaya, serta kearifan lokal yang luar biasa.

Oleh karena itu, perlu dikelola secara berkelanjutan dan dipromosikan secara luas.

“Melalui program Kampar Hebat-Kolaborasi Antar Mitra untuk Penguatan Akselerasi Retribusi melalui Harmonisasi Tata Kelola, Ekspansi Digital, Branding Pariwisata, dan Akselerasi PAD kami berkomitmen menghadirkan terobosan baru dalam tata kelola pariwisata Kampar,” kata Zamhur.

Kampar Hebat berfokus pada tiga pilar utama yaitu digitalisasi informasi dan promosi, melalui website, aplikasi, dan media sosial untuk menjangkau wisatawan nasional maupun internasional.

Kedua, kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan dunia usaha, komunitas, akademisi, serta media agar pengembangan pariwisata menjadi gerakan bersama.

"Ketiga, inovasi retribusi dan tata kelola, yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan kenyamanan wisatawan," ungkap Zamhur.