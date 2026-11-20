jpnn.com, BANTEN - Anggota DPR RI dari Dapil Banten (Lebak-Pandeglang), Bonnie Triyana, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran yang menghanguskan 19 rumah, 11 rumah rusak berat, dua lumbung padi, dan satu saung di Kampung Cipaler Pasir, Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (19/11) malam. Peristiwa itu mengakibatkan 34 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, meski tidak ada korban jiwa.

"Prihatin sekali. Warga Baduy kembali menghadapi musibah, dan 34 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Saya mengapresiasi kesigapan warga sekitar yang bahu-membahu memadamkan api dengan keterbatasan sarana yang ada," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Bonnie lantas mendorong tiga langkah utama sebagai respons atas peristiwa tersebut.

Pertama, ia meminta Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten segera membangun shelter atau hunian sementara yang layak bagi keluarga terdampak, dengan memastikan akses pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

"Jangan sampai warga yang sudah kehilangan rumah juga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Shelter harus berdiri cepat dan layak," tegasnya.

Kedua, Bonnie meminta Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten, dan Kementerian Kebudayaan segera melakukan rehabilitasi perkampungan Baduy Luar. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar proses rehabilitasi tetap menghormati kearifan lokal, adat istiadat, serta karakteristik arsitektur tradisional masyarakat Baduy.

Ketiga, legislator asal Banten itu mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan mengupayakan penyediaan alat pemadam kebakaran serta sarana penunjang lainnya sebagai langkah antisipasi. Menurutnya, material bangunan rumah warga yang mayoritas mudah terbakar dan kondisi akses jalan yang menyulitkan mobil pemadam kebakaran menjangkau lokasi menjadi alasan mendesak perlunya penguatan sarana pemadaman.

"Belajar dari peristiwa ini, antisipasi harus disiapkan. Akses jalan yang sulit dilalui mobil pemadam membuat warga hanya bisa mengandalkan air dan tenaga sendiri. Ini yang harus diperbaiki ke depan," kata Bonnie.